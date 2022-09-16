В прокат вышел анимированный фильм "Пиноккио" Роберта Земекиса

В прокат вышел анимированный фильм "Пиноккио" от режиссера "Фореста Гампа" и трилогии "Назад в будущее" Роберта Земекиса.

Одинокий итальянский столяр Джеппето, роль которого сыграл Том Хэнкс, смастерил деревянную куклу, которую назвал Пиноккио. Игрушка ожила и отправилась путешествовать вместе со своим другом кузнечиком.

Как и любые фильмы студии Disney, картина получилась очень красочной. Правда, не все зрители оценили реализм, с которым выполнены анимированные животные. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.