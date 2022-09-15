"The City": осенние фестивали в столице

Осенние фестивали в Москве – в самом разгаре. Куда идти и что делать?

Например, можно сходить на международную ярмарку современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе, которая стартует 15 сентября. В 2022 году тут участвуют больше 65 модных арт-галерей. Само пространство разделили на несколько секций. В главной зоне, например, свои работы покажут не только модные художники из России, но и из других стран, таких как Южной Корея, Испания. Откроет ярмарку фестиваль новой музыки SOUND UP, он представит музыкальный проект Piano Theatre.

Еще одно яркое событие – фестиваль актуального научного кино в России "Фанк". Это такой коллаб авторских документальных фильмов о технологиях и научпоп-лекций. Программа в 2022 году будет максимально разнообразной.

"Фанк" откроет российский документальный фильм “16 способов изменить мир”. Это сборник короткометражек от 16 режиссеров. Также будет представлен фильм о жизни знаменитого физика-теоретика Андрея Сахарова. А еще тут покажут культовую картину 60-х “9 дней одного года” с Алексеем Баталовым и Иннокентием Смоктуновским. Это драма о работе и личной жизни физиков-ядерщиков.

О самых интересных ярмарках и фестивалях в Москве – новый выпуск The City.