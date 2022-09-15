Москва онлайн: Евгений Миронов и Юрий Башмет сыграют в спектакле по Горькому

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть спектакль-концерт по мотивам произведений Максима Горького.

В качестве режиссера выступила Марина Брусникина. Текст прочтут Евгений Миронов и Александра Урсуляк. А за музыкальное сопровождение будет отвечать камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением дирижера Юрия Башмета.

Мероприятие пройдет в рамках программы закрытия фестиваля "Горький в Парке Горького".

Смотрите трансляцию 18 сентября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.