20 апреля, 14:55

Происшествия

Уголовное дело возбудили после инцидента с тигром в цирке Ростова-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Это Ростов новости"

Уголовное дело возбудили после инцидента с тигром в цирке Ростова-на-Дону, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным, во время выступления тигров в цирке рухнула защитная сетка, отделявшая манеж от зрителей. Один из хищников вырвался и попал в зал, но никто из посетителей не пострадал.

Животное оперативно возвратили в вольер. В ходе расследования специалисты проверят, были ли соблюдены нормы безопасности при проведении шоу с участием потенциально опасных зверей.

Помимо этого, будут допрошены руководство, сотрудники цирка и очевидцы. Назначен комплекс экспертиз, чтобы установить причины падения сетки и выхода тигра.

Об инциденте с тигром в Ростове-на-Дону стало известно 19 апреля. ЧП произошло во время гастролей цирка династии Довгалюк на проспекте Нагибина. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

