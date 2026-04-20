Der Spiegel: застрявший на мелководье в Германии кит начал плавать самостоятельно

Выбросившийся на берег Балтийского моря в Германии горбатый кит Тимми начал свободно передвигаться в воде. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Der Spiegel.

Власти разработали план на случай смерти кита. Предполагалось, что его останки переработают в биодизельное топливо. Однако сейчас спасатели сообщают о бодром состоянии животного.

Специалисты не исключают, что кит сможет вернуться в воду самостоятельно. Для этого в режиме ожидания находятся катера сопровождения, готовые доставить кита в Северное море, а затем – в Атлантический океан.

"Если горбатый кит полностью освободится, планируется оснастить его GPS-передатчиком для непрерывного отслеживания его местоположения – даже если он нырнет", – говорится в сообщении.

Кита весом около 15 тонн и размером 12–15 метров заметили на мелководье в конце марта. Несколько попыток спасти его закончились неудачно, так как грунт оказался слишком твердым для землесосной установки.

В итоге специалисты применили плавучие экскаваторы на специальных понтонах. Сильный ветер и течение усложняли операцию по спасению. Позже стало известно, что кит смог уплыть самостоятельно, однако через некоторое время вновь застрял. В связи с этим немецкие спасатели начали операцию по спасению.