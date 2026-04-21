Суд взыскал с актера Игоря Петренко долг по алиментам на сумму свыше 875 тысяч рублей, однако ему все еще необходимо выплатить более 379 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

В 2024 году стало известно, что актер должен выплатить свыше 9,2 миллиона рублей алиментов. В 2025-м его долг сократился до 1,3 миллиона, включая алименты, исполнительный долг (ИД) и исполнительские сборы.

Уточняется, что исполнительное производство против Петренко приставы начали в 2022 году. Сумма тогда составила более 140 тысяч рублей "задолженности по ИД" с исполнительским сбором в 225 тысяч рублей и расходами на 715 рублей.

Помимо этого, актер должен 10 тысяч рублей по ИД с исполнительским сбором в размере тысячи рублей. Это удвоенный неоплаченный вовремя штраф за парковку.

Также два производства были заведены 17 апреля этого года. Таким образом, Петренко предстоит выплатить еще около 2 тысяч рублей исполнительских сборов.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила в розыск имущество актера Михаила Казакова, известного по сериалу "Папины дочки". Как следует из судебных материалов, общая сумма его неоплаченных долгов составила почти 2 миллиона рублей. Из них более 1,4 миллиона рублей составляют просроченные платежи по кредитам.

До этого актер попал в реестр злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги. Тогда его общая задолженность по алиментам составляла 224 тысячи рублей.