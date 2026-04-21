21 апреля, 12:18

Культура

Василий Церетели отметил востребованность сервиса "Мосбилет"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Сервис "Мосбилет" сделал культурную жизнь столицы доступнее для горожан. Об этом заявил директор Московского музея современного искусства Василий Церетели в беседе с Агентством "Москва".

По его словам, с момента создания платформа стала важной частью цифровой инфраструктуры города, объединив миллионы пользователей и упростив доступ к мероприятиям.

На сегодняшний день уже 12 миллионов человек воспользовались услугами сервиса, что свидетельствует о его высокой популярности и значимости среди как жителей, так и гостей мегаполиса.

Как подчеркнул Церетели, "Мосбилет" не только облегчает процесс покупки билетов, но и создает новую модель взаимодействия с искусством, делая его более доступным и персонализированным для широкой аудитории.

"Удобные цифровые решения, широкий выбор событий и постоянное развитие сервиса создают комфортные условия для знакомства с выставками, театрами и образовательными инициативами", – заключил он.

За год существования "Мосбилета" жители столицы посетили музеи более 7 миллионов раз с его помощью. Платформа предлагает билеты на мероприятия, включая современные выставки и культурные инициативы.

Всего москвичи побывали на 80 интерактивных выставках и увидели 15 важных музейных проектов. Например, они могли рассмотреть картины и скульптуры, а также познакомиться с новыми арт-объектами и инновационными технологиями.

