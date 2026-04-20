Свыше 47 тыс девятиклассников в Москве выбрали два ОГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Рекордное число девятиклассников, 47 тысяч, выбрали в Москве два основных государственных экзамена (ОГЭ) вместо четырех, сообщила замдиректора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова в беседе с Агентством "Москва".

С текущего года для поступления на бюджетные места в колледж девятиклассникам достаточно сдать 2 ОГЭ вместо 4 – только экзамен по русскому языку и математике. В 2026 году таким способом воспользовались почти 40% от общего числа столичных выпускников 9-х классов, что говорит о повышенном интересе к среднему профессиональному образованию.

"Сейчас огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием, и это вполне объяснимо. Мы видим, как стремительно развивается наш город: транспорт, строительство, промышленность, здравоохранение, социальная сфера, туризм и гостеприимство. Это прекрасно понимают наши будущие абитуриенты и их родители", – прокомментировала Сумакова.

В прошлом году первокурсниками стали свыше 37 тысяч девятиклассников, что на 10 тысяч больше предыдущего учебного года. Все они смогли поступить на бесплатные места по выбранным направлениям.

Ранее стало известно, что число бюджетных мест в колледжах Москвы выросло с 37 тысяч до порядка 50 тысяч. В текущем году в ОГЭ примут участие более 120 тысяч девятиклассников. Экзамены пройдут в 3 этапа: досрочный – с 21 апреля по 18 мая, основной – с 2 июня по 6 июля, дополнительный – с 3 по 25 сентября.

