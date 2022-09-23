"Звезды советского экрана": Юрий Демич и Владимир Стеклов

"Его герои – люди из толпы, из низов. Он – лакмусовая бумажка", – такие штрихи к портрету Владимира Стеклова появились на страницах журнала "Советский экран" в январе 1990 года. А уже на следующем развороте читателей ждал репортаж со съемок новой картины Евгения Матвеева "Чаша терпения". Там все складывалось трудно, и только одним актером на площадке режиссер был доволен безоговорочно. По его словам, никто не выкладывается в каждом дубле так, как это делает Юра Демич.
Какая роль Юрия Демича на сцене БДТ вознесла его на Олимп и почему стала роковой? Что общего у него с Владимиром Стекловым? Как Стеклов подшучивал над режиссером фильма "Чужая Белая и Рябой"? И почему лишился главной роли у Павла Лунгина?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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