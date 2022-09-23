Авиакомпании РФ выразили готовность возвращать мобилизованным деньги за билеты

Российские авиакомпании готовы возвращать мобилизованным гражданам деньги за билеты. При этом решение перевозчики принимают самостоятельно. Об этом сообщает один из туристических сервисов.

В частности, "Аэрофлот" обещает полностью вернуть деньги. Заявку может подать не только сам призывник, но и третьи лица, при условии, что они предоставят все необходимые документы и доверенность на получение средств.

S7 Airlines готова возвращать деньги за билеты в случае призыва. То же самое касается авиакомпаний "Победа" и "Аврора".

Smartavia предупредила, что пока не получала официальных распоряжений. Перевозчик возлагает ответственность на самих призывников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.