В РФ могут мобилизовать до 80% сотрудников авиакомпаний – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В РФ могут мобилизовать до 80% сотрудников авиакомпаний и аэропортов. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным источника издания, повестки в течение суток после объявления в стране частичной мобилизации получили десятки сотрудников воздушных гаваней и как минимум пяти отечественных авиакомпаний.
На данный момент их работодатели составляют перечни на бронь от призыва. При этом, как отмечается, ряд из них уже был отправлен.
В основном пилоты, работающие на российских авиалиниях, являются офицерами запаса, прошедшими обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовыми, прошедшими срочную службу в армии.
По информации источника, освобождение от призыва необходимо как для пилотов и диспетчеров, так и для техперсонала, IT-специалистов и сотрудников коммерческих подразделений, так как полеты без них могут прекратиться.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" заявила, что пассажиры, купившие билеты до 21 сентября включительно и подлежащие мобилизации, смогут вернуть деньги.
Чтобы оформить возврат средств, нужно обратиться в то место, где был приобретен билет, и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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