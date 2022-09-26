Новые смотровые площадки появились у Иваньковских прудов в парке "Покровское-Стрешнево"

Новые смотровые площадки и прогулочные маршруты появились у Иваньковских прудов в парке "Покровское-Стрешнево". А те площадки, которые уже были на территории, привели в порядок. Помимо 11 существовавших смотровых, построили пять новых.

Специалисты позаботились не только о людях, которые гуляют в этом парке, но и о зверьках, которые там живут. Установили светильники с малым углом рассеивания, поэтому свет не будет тревожить обитателей парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.