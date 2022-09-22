Картина молодой художницы была украдена из Третьяковской галереи

С выставки, проходившей на Крымском валу, была украдена картина под названием "Волна" художницы Екатерины Скибы. Московская полиция начала искать полотно.

Несколько лет назад из музея уже пропадало произведение искусства – картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". С тех пор ничего не изменилось? Как охраняют произведения искусства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.