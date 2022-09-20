В Казахстане 4 человека погибли в результате ДТП с автобусом

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На трассе в Карагандинской области Казахстана 4 человека погибли в результате ДТП с автобусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По информации ведомства, авария случилась на трассе Алма-Ата – Екатеринбург. Там произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. В результате происшествия оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались. Еще один пассажир умер по дороге в больницу.

Правоохранители уточнили, что в момент ДТП в автобусе ехали 11 человек. По факту аварии организовано расследование.

Ранее мексиканский YouTube-блогер устроил автомобильную аварию, в которой погибли шесть человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе в муниципалитете Атлакомулько в штате Мехико.

Отмечалось, что в результате аварии погибли три женщины, двое мужчин и 10-летний ребенок. Сообщалось, что виновник ДТП находится в больнице в тяжелом состоянии.

