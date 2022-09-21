В Москве задержали мошенников, обокравших компании на 54 млн рублей от лица мэрии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники УУР ГУ МВД РФ по Москве задержали участников группы, которые подозреваются в хищении имущества коммерческих фирм мошенническим способом. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

По данным правоохранительных органов, злоумышленники вводили представителей коммерческих организаций в заблуждение от лица сотрудников мэрии. Они рассылали им письма с предложением приобрести офисную технику, а затем забирали ее из компаний с обещаниями об оплате.

После этого мошенники больше не выходили на связь.

"В ходе обысков у них изъяты поддельные документы, мобильные телефоны, банковские карты, планшетные компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По факту произошедшего расследуется дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Общая сумма понесенного от мошеннически действий ущерба составила более 54 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. Свыше 140 единиц техники были обнаружены правоохранителями на одном из столичных рынков.

"В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", – уточнила Волк.

До этого в столице задержали две банды, обиравшие мужчин в ресторанах после интернет-знакомств. Злоумышленники работали по схожим схемам. Девушки с сайтов знакомств приглашали мужчин в заведения общественного питания, предъявляли многотысячные счета за еду и напитки.

Некоторых мужчин мошенники попытались обокрасть на 30 и 35 тысяч рублей. Один из потерпевших при отказе расплатиться за дорогостоящий лимонад стал жертвой морального и физического насилия.