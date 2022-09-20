Из Новой Третьяковки похитили картину художницы Екатерины Скибы

14:06
Фото: телеграм-канал 112
Картину "Волна" художницы Екатерины Скибы похитили из здания Третьяковской галереи на Крымском Валу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, о пропаже картины, написанной в 2021 году, в полицию 18 сентября сообщила сама Скиба. Художница попросила правоохранителей найти злоумышленников.
"Полицейские выяснили, что в период с 10 по 18 сентября в Третьяковской галерее (Новая Третьяковка, улица Крымский Вал, дом 10) на выставке "Российская премия искусств 2022" выставлялись четыре картины, написанные масляными красками в смешанной технике, с подписью автора. А 18 сентября Скиба посетила выставку и не обнаружила принадлежащую ей картину", – рассказал источник.
Правоохранители организовали проверку, по результатам которой 19 сентября возбудили уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). В настоящее время полиция ведет следственные действия.
Ранее суд назначил охраннику екатеринбургского "Ельцин-Центра" Александру Васильеву, повредившему картину Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи, обязательные работы на 180 часов и принудительное наблюдение у психиатра.
Адвокат охранника Алексей Бушмаков рассказал, что защита планирует подать апелляцию на решение суда. Он назвал приговор "достаточно суровым".
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