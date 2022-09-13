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Желтый уровень террористической опасности продлен в Севастополе. Он сохранится там еще как минимум полмесяца, сообщается на сайте регионального кабмина.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 13 сентября сроком на 15 суток до 18:00 28 сентября", – отмечается в заявлении.

При этом данное решение было принято на основании данных правоохранителей о сохраняющейся угрозе террористических актов.

Повышенный уровень террористической опасности ввели в Севастополе после атаки беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота 31 июля.

Глава города тогда отмечал, что правоохранительные органы контролируют обстановку в регионе, пояснив, что режим повышенной готовности введен для усиления работы специальных служб.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

