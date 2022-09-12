Курский губернатор сообщил об очередном обстреле поселка Теткино

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В понедельник утром ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольской. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль", – написал Старовойт.

По его словам, район обстрела обесточен. Кроме того, поврежден газопровод. Специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры.

До этого глава Курской области сообщал, что украинские войска обстреляли поселок Теткино. По его словам, в районе села разорвался 21 снаряд. В результате удара загорелся трансформатор зернотока, из-за чего поселок был обесточен.

Ранее стало известно, что в Курской области до 22 сентября продлили желтый уровень террористической опасности. Губернатор призвал жителей региона соблюдать осторожность и быть внимательными. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах попросил сообщать по номеру 112.