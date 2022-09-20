В ЕС не исключили новые санкции против РФ из-за референдумов в ДНР и ЛНР

Евросоюз может может ввести новые санкции против России из-за референдумов о вхождении в ее состав Запорожья, Херсонской области, ЛНР и ДНР. К новым ограничениям призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Между тем в Запорожье уже созданы почти 400 избирательных участков. Проведение референдумов сегодня обсудили в Госдуме. Ранее руководство ЛНР и ДНР единогласно проголосовали "за" их проведение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

