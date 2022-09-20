Путин поздравил работников Минюста с 220-летием ведомства

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Владимир Путин поздравил работников Министерства юстиции России с юбилеем – ведомству исполнилось 220 лет. Об этом сообщает сайт Кремля.

"Хочу поздравить присутствующих в этом зале и всех ваших коллег со столь знаменательной исторической датой. Поздравить всех, для кого работа министерства в его центральном аппарате, территориальных органах и подведомственных организациях – профессия и жизненное призвание", – сказал Путин.

По его словам, ведомство, которое создал Александр I (Всероссийский император, правивший с 1801 по 1825 года. – Прим. ред.), представляет собой важнейшую часть государственной системы России, оплотом закона, а также воспитания в социуме уважения к праву.

Ранее Сергей Собянин поздравил главу Роспотребнадзора Анну Попову со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы РФ. Мэр Москвы поделился, что служба успешно решает важнейшие государственные задачи в сфере сбережения здоровья нации и защиты прав потребителей.