В Москве пройдет международный Кубок по пляжному футболу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первый международный Кубок по пляжному футболу пройдет в Москве с 13 по 16 октября. На турнир в столицу приедут восемь команд из России, Белоруссии и стран ближнего зарубежья. Нашу страну представят московские клубы "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА.
Зрители турнира увидят 16 матчей на площадке спортивного комплекса "ЦСКА Арена", который вмещает более 12 тысяч человек. Продажа билетов начнется в ближайшее время на сайте агрегатора. Всего будет три ценовые категории: 250, 500 и 800 рублей – в будние дни, 300, 1 000 и 1 200 рублей – в выходные. Билет действует на весь игровой день.
Для болельщиков российских команд отведены отдельные трибуны. Сектор 214 – для "Локомотива", 204 – для "Спартака", 208 – для ЦСКА. Билеты на эти трибуны распространяются через фанатские объединения клубов.
Также в рамках московского международного Кубка по пляжному футболу пройдет детский турнир с участием шести команд из разных городов России.
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