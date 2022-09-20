Пушилин заявил о переходе союзных сил в наступление на артемовском направлении

Фото: Минобороны РФ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении союзных сил на артемовском направлении. По его словам, войска вышли из оборонительных позиций и перешли к наступлению.

"Союзные силы уже из оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, они выдвигаются в жилые кварталы, также уже есть определенное продвижение в районе известного артемовского завода шампанских вин", – сообщил он в эфире "Соловьев Live".

Ранее отмечалось, что ВСУ несут большие потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

