Порядка 230 китов выбросились на побережье штата Тасмания

Китов от гибели спасают в Австралии на побережье островного штата Тасмания. Порядка 230 особей выбросились на мель, в живых остались лишь 35. Спасатели будут предпринимать еще одну попытку вернуть китов в воду и отвести их на несколько сотен метров от берега. Тасмания не раз становилась последним пристанищем для китов. Но причину этого экологи пока не разгадали.

В Африке выпал снег. Снегопады обрушились сразу на несколько провинций – Лимпопо, Мпумаланга и Фри-Стейт. В некоторых местах намело высокие сугробы. Деревья едва выдерживали снежной тяжести. Из-за плохой видимости и скользкой дороги случилось несколько аварий. На борьбу с последствиями стихии брошены все силы – задействована вся коммунальная техника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.