Суд в Москве арестовал мать ребенка, тело которого нашли в мусорном баке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Люблинский суд Москвы арестовал на два месяца мать новорожденной девочки, чье тело нашли в мусорном баке в районе Люблино. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Суд избрал в отношении 24-летней женщины <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 сентября. Случайный прохожий нашел тело новорожденной девочки в мусорном контейнере в непосредственной близости от жилых многоэтажек на Люблинской улице.

По данному факту столичный СК возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Мать девочки позже задержали, ей оказалась уроженка Краснодарского края 1998 года рождения.

