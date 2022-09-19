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Происшествия

19:17

СК возбудил дело после обнаружения младенца в мусорном баке в Москве

происшествия

Фото: Столичный СК

Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело после обнаружения новорожденной девочки в мусорном баке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденной девочки по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают работать над выяснением всех обстоятельств случившегося, в частности, изучаются записи камер видеонаблюдения с целью, предпринимаются попытки установить родителей ребенка. На данный момент назначено проведения судебно-медицинской экспертизы.

Инцидент произошел 19 сентября. Тело новорожденной девочки случайный прохожий нашел в мусорном контейнере на Люблинской улице. По данному факту проверку организовала столичная прокуратура.

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