Суд назначил 5 лет колонии мужчине, державшему дочь в собачьем вольере под Астраханью

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Суд в Астраханской области назначил мужчине, который держал дочь в собачьем вольере, 5 лет и 2 месяца колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый с февраля по апрель 2022 года избивал 10-летнюю дочь, запирал ее в собачьем вольере на территории дома и привязывал к кровати, запрещая свободно двигаться.

Мужчину обвинили по пункту "г" части 2 статьи 117 ("Истязание"), статьи 156 Уголовного кодекса РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы поселка Красный Октябрь Волгоградской области, истязавшей свою 8-летнюю падчерицу.

По данным следствия, 40-летняя женщина с мая по июнь регулярно избивала ребенка. Кроме того, в мае она поставила девочке на голову горячий утюг, а после этого избивала падчерицу до тех пор, пока та не потеряла сознание.

