Волгоградский СК завел дело против женщины, ставившей горячий утюг на голову падчерице

17:56
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы поселка Красный Октябрь Волгоградской области, истязавшей свою 8-летнюю падчерицу. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.
По данным следствия, 40-летняя женщина с мая по июнь регулярно избивала ребенка. Кроме того, в мае она поставила девочке на голову горячий утюг, а после этого избивала падчерицу до тех пор, пока та не потеряла сознание.
"А в июне подозреваемая сначала избила девочку руками и ногами, после чего опустила голову ребенка в унитаз и начала смывать воду. Посчитав, что такие методы для воспитания ребенка еще недостаточны, она избила ее ремнем", – говорится в сообщении.
Попытавшись скрыться от побоев мачехи, девочка сбежала из дома к своей бабушке, после чего была госпитализирована. В отношении женщины возбудили уголовное дело пр пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в зависимости от виновного").
"Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СК.
Ранее СК начал проверку по факту смерти ребенка в результате падения в канализационный люк в подмосковном Одинцове. По данным ведомства, мальчик гулял с родителями у дома. В какой-то момент взрослые потеряли ребенка из вида, тот наступил на незакрепленный канализационный люк и провалился в колодец.
Мальчик был госпитализирован, но скончался в реанимации. По данным медиков, причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.
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