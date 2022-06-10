В Москве задержали женщину за вовлечение сына в попрошайничество в метро

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Столичные полицейские задержали женщину по подозрению в вовлечении своего семилетнего сына в занятие попрошайничеством в метро. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Она была задержана на станции метро "Минская" Солнцевской линии.

"Установлено, что 35-летняя приезжая с целью заработка вовлекала в занятия попрошайничеством своего семилетнего ребенка, который должен был выпрашивать денежные средства у пассажиров и передавать их ей", – говорится в сообщении.

По данным полиции, ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности по статье КоАП о неисполнении родительских обязанностей. В отношении задержанной возбудили дело по части 2 статьи 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий"). В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Дубровка" задержали женщину по подозрению в вовлечении несовершеннолетней дочери в занятие попрошайничеством. Проверка была инициирована после обращения одной из пассажирок метро.

