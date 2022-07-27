Суд арестовал на 10 суток напавшего на женщину с ребенком на юге Москвы

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Суд арестовал на 10 суток 30-летнего мужчину, который напал на женщину с ребенком в коляске в Чертанове Центральном. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту произошедшего. При этом сам инцидент случился 26 июля на улице Чертановской.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в коляске сына 2020 года рождения. Установлено, что злоумышленник является сожителем пострадавшей, а на попечении женщины находятся еще двое малолетних детей. Пострадавшая находится на профилактическом учете.

"Чертановская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних", – подчеркнула Нефедова.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина напал на женщину, гулявшую в этот момент с двухгодовалым ребенком. На кадрах видно, как мужчина в шортах бьет потерпевшую, тащит ее за волосы и бросает на землю. Вместе с женщиной падает коляска, после чего нападавший забирает ребенка. В этот момент к дебоширу подбежали прохожие, утихомирили его и вернули малыша матери.

