Мать девочки, тело которой было обнаружено в мусорном баке в Москве, задержана

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичные следователи задержали мать новорожденной девочки, тело которой обнаружил прохожий в мусорном баке на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В порядке статьи 91 УПК РФ задержана мать ребенка, с ней проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и причины смерти ребенка.

Инцидент произошел 19 сентября. Случайный прохожий нашел тело новорожденной девочки в мусорном контейнере в непосредственной близости от жилых многоэтажек. По данному факту проверку организовала столичная прокуратура.

Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза.

