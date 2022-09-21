Путин заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Давать оценку роли Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Николая II в истории пока рано, однако уже можно сказать, что они внесли вклад в становление России как великой державы. Такое мнение озвучил Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю 1160-летия Великого Новгорода.
"Не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки. <...> Но все они – государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ – сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу", – сказал президент.
До этого глава государства напомнил, что в российской истории сложные периоды всегда завершались возрождением Отечества. По его словам, никто не способен "отменить" уникальную российскую цивилизацию, разрушить ценности, которые объединяют ее народы.
А ранее в понедельник Путин заявил, что западные страны ставят перед собой цель разобщить Россию на множество враждующих между собой областей. По его словам, Запад прямо говорит об успехе в расколе СССР в 1991 году, теперь то же самое хотят сделать с РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: