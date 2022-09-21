Путин заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Давать оценку роли Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Николая II в истории пока рано, однако уже можно сказать, что они внесли вклад в становление России как великой державы. Такое мнение озвучил Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю 1160-летия Великого Новгорода.

"Не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки. <...> Но все они – государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ – сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу", – сказал президент.

До этого глава государства напомнил, что в российской истории сложные периоды всегда завершались возрождением Отечества. По его словам, никто не способен "отменить" уникальную российскую цивилизацию, разрушить ценности, которые объединяют ее народы.

А ранее в понедельник Путин заявил, что западные страны ставят перед собой цель разобщить Россию на множество враждующих между собой областей. По его словам, Запад прямо говорит об успехе в расколе СССР в 1991 году, теперь то же самое хотят сделать с РФ.

