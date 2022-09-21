Россия будет защищать свою культуру и суверенитет – Путин

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Россия всегда будет защищать свою культуру и суверенитет во имя новых поколений и великого будущего, заявил Владимир Путин.
Выступая на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности, президент подчеркнул, что российская цивилизация самобытна и имеет собственный путь. Он отметил, что в таком позиционировании нет ни капли чванства и чувства превосходства.
"Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное. И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего", – сказал он.
По словам Путина, суверенитет российского государства является гарантией свободы каждого гражданина. Он отметил, что человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если несвободны его народ и Родина.
"Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки – залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", – заявил президент.
Он подчеркнул, что патриотизм является самой сутью природы и характера российского народа. По словам президента, российские военные и добровольцы проявляют самые высокие человеческие качества в ходе специальной военной операции, отважно сражаясь, как братья.
"Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", – сказал Путин.
По словам президента, Россия твердо усвоила, что даже временное ослабление суверенитета является ошибкой. Путин подчеркнул, что противники российского государства больше не дождутся ее повторения.
"В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию", – сказал он.
Ранее Путин заявил, что в российской истории сложные периоды всегда завершались возрождением Отечества. По словам главы государства, никто не способен "отменить" уникальную российскую цивилизацию, разрушить ценности, которые объединяют ее народы. Ответственность за страну лежит на каждом ее гражданине, сегодня россияне должны укрепить и защитить свою родину, подчеркнул он.
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