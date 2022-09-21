Запад вынудил "ленивых" российских производителей развивать свою продукцию – Путин

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Владимир Путин заявил, что санкционные меры, введенные Западом, вынудили "ленивых" российских производителей развивать свою продукцию. Глава государства сказал об этом на встрече с руководителями передовых инженерных школ.

"Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали: вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта", – сказал он.

Президент увидел в этом положительное влияние западных санкций. Однако он не исключил, что негативный эффект может отразиться на российском рынке позже. По его мнению, впереди еще будут трудности, которые придется преодолеть.

"Каких-то больших сбоев и нет, о чем свидетельствует состояние экономики, мы понимаем среднесрочный отложенный эффект возможного негатива, но в целом пока все нормально", – добавил Путин.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что иностранные партнеры еще вернутся в РФ. Президент сделал акцент на том, что их места к тому времени уже должны быть заняты российскими производителями.

"Нужно, чтобы в основе всего лежали именно отечественные разработки, нужно к этому стремиться и делать это как можно быстрее", – резюмировал он.

Ранее Путин назвал "хотелками" Запада прогнозы о скором уходе от углеводородов. Глава государства подчеркнул, что Россия сохранит лидерство в энергетике, даже когда традиционные энергоносители отойдут на второй план.

Еще до этого президент РФ заявил, что антироссийские санкции, вводимые западными странами, негативно влияют на них самих и на беднейшие государства.

Президент назвал санкционные меры нелегитимными и подчеркнул, что они осуществляют давление по всем направлениям. По его мнению, невинные государства пострадали, когда были введены ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия и удобрений.

