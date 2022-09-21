Путин заявил о желании Запада разобщить РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Западные страны ставят перед собой цель разобщить Россию на множество враждующих между собой областей, заявил Владимир Путин во время своего обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе.

"Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну", – подчеркнул глава государства.

По его словам, западные государства прямо говорят об успехе в расколе СССР в 1991 году, теперь же они хотят сделать то же самое и с РФ.

Ранее Владимир Путин обратился к жителям России по поводу ситуации в Донбассе.

Речь президента касалась защиты суверенитета и целостности РФ, а также поддержки стремления соотечественников самим определять свое будущее. Кроме того, Путин затронул политику западных стран.

