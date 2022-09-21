В МИД РФ заявили о попытках Запада сохранить мировой порядок, выгодный только ему

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Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на встрече министров иностранных дел Группы друзей глобальной инициативы развития.

По словам дипломата, нежелание западных стран договариваться о взаимных гарантиях безопасности, возрастающее агрессивное давление на другие государства с целью навязать существующую линию поведения и лишить суверенитета привело к подрыву фундаментальных основ экономической системы.

Вершинин указал, что Запад пытается заставить всех жить не в соответствии с международным правом, а по придуманным им правилам, которые постоянно меняются и нарушаются им же самим.

"Чего стоит лицемерие Европы в отношении разрекламированной ими политики "декарбонизации", в настоящее время лихорадочно скупающей ископаемое топливо по всему миру, в том числе уголь (из Южной Африки, Ботсваны, Колумбии и США)", – приводит слова дипломата ТАСС.

Замглавы МИД РФ также указал, что в результате продовольственной сделки, которая планировалась как инструмент экстренной поддержки беднейших стран, в развивающиеся государства было направлено всего 60 тысяч тонн из 2 миллионов тонн зерна, что составляет 3% от всего объема.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

В начале сентября Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу, поскольку практически все зерно было вывезено именно в ЕС, а не в бедные или развивающиеся страны. Президент РФ отметил, что по Всемирной программе продовольствия ООН загрузили лишь два корабля из 87.

