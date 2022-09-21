Сложные периоды в истории России всегда завершаются ее возрождением – Путин

Фото: kremlin.ru
В российской истории сложные периоды всегда завершались возрождением Отечества. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на праздничном мероприятии по случаю 1160-летия Великого Новгорода.
По словам главы государства, никто не способен "отменить" уникальную российскую цивилизацию, разрушить ценности, которые объединяют ее народы. Ответственность за страну лежит на каждом ее гражданине, сегодня россияне должны укрепить и защитить свою Родину, подчеркнул он.
"За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся", – добавил президент.
В ходе выступления Путин назвал новгородскую землю колыбелью Руси, а также истоком российской цивилизации и государственности.
"Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск – все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения", – отметил российский лидер.
Ранее в среду Путин заявил, что западные страны ставят перед собой цель разобщить Россию на множество враждующих между собой областей. По его словам, Запад прямо говорит об успехе в расколе СССР в 1991 году, теперь то же самое хотят сделать с РФ.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ и объявил о частичной мобилизации
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