Путин назвал прогнозы о скором уходе от углеводородов "хотелками" Запада

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал "хотелками" Запада прогнозы о скором уходе от углеводородов. Глава государства подчеркнул, что РФ сохранит лидерство в энергетике, даже когда традиционные энергоносители отойдут на второй план.
Президент заявил об этом на встрече с руководителями передовых инженерных школ. Он оценил перспективность идеи создания высокотемпературного газового реактора, который обеспечит получение водорода с низким углеродным следом.
"Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, то, если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции (в энергетике. – Прим. ред.)", – сказал Путин.
Ранее американский журналист Блейз Малли заявил, что битва за российскую нефть в Европе только начинается. Он считает, что в случае введения потолка цен на энергоносители из РФ страны Запада ожидают значительные экономические издержки.
До этого испанская газета La Vanguardia со ссылкой на экспертов сообщила, что запасов газа в европейских хранилищах хватит только до начала февраля следующего года. Указывалось, что в настоящее время 160 хранилищ, распределенных по 18 странам ЕС, заполнены почти на 83%. Этого хватит только для покрытия чуть более 20% от годового потребления на европейском континенте.
Цены на газ в Европе превысил 2 500 долларов за тысячу кубометров
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