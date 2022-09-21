Новости мира: протесты против религиозных законов усилились в Иране

В Иране усилились протесты против жестких религиозных законов. Митингующие возмущены смертью 22-летней женщины, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. На юге страны, в городе Шираз, силовики открыли огонь по участникам акций протеста. А в северном Кередже полиция была вынуждена отступить после того, как протестующие сожгли полицейский транспорт.

АЭС Isar II в Баварии остановится на неделю. Это необходимо сделать до конца года, чтобы устранить протечку внутреннего клапана электростанции. По данным агентства DPA, безопасность на атомной станции не была нарушена. При этом оператор уже проинформировал об утечке орган ядерного надзора Баварии. В долгосрочной перспективе Isar II все же закроют насовсем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.