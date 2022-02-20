На композитора Александра Колкера напали в Санкт-Петербурге

20:14
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на советского и российского композитора Александра Колкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Александр Колкер получил ножевое ранение", – отметил собеседник агентства.
Уточняется, что инцидент произошел в лифте одного из домов на набережной Черной речки в Приморском районе Петербурга. От госпитализации Колкер отказался.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего.
88-летний Александр Колкер является автором более чем ста песен. В числе наиболее известных его работ такие песни, как "Стоят девчонки", "Позвольте мне", "Парень с Петроградской стороны", "Туман" и "Дождик". В 1981 году композитору присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Летом прошлого года на актера Анатолия Хропова, известного по роли в сериале "Папины дочки", напали в центре Москвы. Артиста избили и ограбили, когда он направлялся на спектакль в одном из столичных кафе.
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