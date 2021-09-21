Зрительница избила артиста букетом в Театре на Таганке

В Театре на Таганке зрительница избила артиста букетом. Во время поклона женщина подошла к Антону Анурову и вместо того, чтобы подарить цветы, начала бить ими по лицу. Некоторые в зале подумали, что это часть постановки.

Артист все отрицает. Он говорит, что даму видел впервые и что случилось – не знает. По его словам, это просто выражение отношения к его отрицательному персонажу.

Буйную зрительницу попросили написать объяснительную, но мотивы своего поступка она сформулировать не смогла, лишь плакала.

Теперь в Сети обсуждают, что произошедшее могло быть пиар-акцией самого артиста или привлечением внимания к постановке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.