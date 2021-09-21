Электробус загорелся впервые за 3 года их эксплуатации в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Электробус загорелся в столице ночью, предварительная причина – короткое замыкание. Как отмечается, это первый подобный случай за все время использования электробусов, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Инцидент произошел на дублере Дмитровского шоссе. Загорелся электробус 2018 года выпуска. Сообщается, что он следовал техническим рейсом в парк без пассажиров. По предварительным данным, причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, человеческий фактор пока не исключается. Батарейные блоки электробуса были вовремя обесточены.

Уточняется, что электробус обслуживался в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин.

На данный момент руководством Мосгортранса проводится тщательное служебное расследование, причины инцидента будут выяснены специальной комиссией и производителем техники.

Ранее стало известно, что водородный электробус в Москве начнут тестировать уже в 2021 году. Соглашение о тестировании водородного электробуса с "КамАЗ" и "Роснано" власти столицы подписали летом.

