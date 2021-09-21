Два человека погибли при пожаре в гостинице в Дагестане

Фото: Главное управление МЧС по Республике Дагестан

Пожар произошел в двухэтажной гостинице в Дагестане. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Известно, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 04:12 по местному времени. Огонь охватил здание гостиницы с мансардой в городе Хасавюрте.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин", – заявили в МЧС.

Кроме того, шесть человек пострадали в результате пожара. Они были доставлены в больницу.

Уточняется, что один из пострадавших оказался в реанимации. О его состоянии не сообщается.

В 05:05 возгорание удалось локализовать на площади 450 квадратных метров. В 06:17 было объявлено о полной ликвидации пожара.

В материале добавляется, что в тушении участвовали 54 человека и 21 единица техники.

Ранее пожар произошел в Москве на территории промзоны по адресу Нарвская улица, дом 1Б. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Распространявшееся пламя угрожало припаркованным рядом автомобилям, а также соседнему складу с кислородными баллонами. При этом возгорание удалось оперативно потушить.