Движение на Нарвской улице перекрыли из-за пожара

Движение по Нарвской улице перекрыто в обе стороны из-за тушения пожара. Об этом сообщили в Дептрансе.

По данным МЧС, открытое пламя уже удалось сбить. На месте продолжают работу спасатели. Ранее о том, что произошло, сообщили телезрители.

Огромный столб черного дыма около МЦК Балтийская было видно даже из соседних районов. Оказалось, что горит железный ангар. Жители соседних домов плотно закрыли окна. Говорят, был сильный запах. Сначала даже не все поняли, что именно загорелось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.