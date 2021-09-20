На севере Москвы горит склад на площади 300 кв метров

Пожар вспыхнул на складе на севере столицы, сообщает ТАСС . Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

ЧП произошло на Нарвской улице, доме 1Б. По прибытии спасатели установили, что пожар произошел в металлическом ангаре.

Огонь интенсивно распространяется. Сообщается, что пожар угрожает припаркованным автомобилям и соседнему складу, на котором хранятся кислородные баллоны.

Ранее возгорание произошло в 7-этажном жилом доме на Новоостаповской улице. Из здания вывели 25 человек.

Позднее в понедельник, в 14:00, в пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что открытое горение ликвидировано.

Отмечается, что из-за пожара на Нарвской улице перекрыто движение в обе стороны. Сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд спецтехники и переводят транспорт на соседние улицы.