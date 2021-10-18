Киберспортсмен погиб в Ленинградской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Киберспортсмен из Санкт-Петербурга Алексей Малышев погиб в Ленинградской области, сообщает "Интерфакс".

Накануне его обнаружили у гаражей на Зеленой улице в городе Никольское. Мужчина был раздет до пояса и находился в тяжелом состоянии. Киберспортсмена госпитализировали, но спасти его не удалось.

С места происшествия изъяли пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку. В Следственном комитете устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

23-летний Малышев был капитаном студенческой команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, которая играла в Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile.

Ранее сообщалось, что актера "Штрафбата" Игоря Регнера нашли дома с многочисленными переломами. Артист получил их за неделю до приезда врачей. Все это время он находился дома и за помощью к медикам не обращался. Позже стало известно о его смерти.