Киберспортсмен погиб в Ленинградской области

13:44
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Киберспортсмен из Санкт-Петербурга Алексей Малышев погиб в Ленинградской области, сообщает "Интерфакс".
Накануне его обнаружили у гаражей на Зеленой улице в городе Никольское. Мужчина был раздет до пояса и находился в тяжелом состоянии. Киберспортсмена госпитализировали, но спасти его не удалось.
С места происшествия изъяли пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку. В Следственном комитете устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
23-летний Малышев был капитаном студенческой команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, которая играла в Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile.
Ранее сообщалось, что актера "Штрафбата" Игоря Регнера нашли дома с многочисленными переломами. Артист получил их за неделю до приезда врачей. Все это время он находился дома и за помощью к медикам не обращался. Позже стало известно о его смерти.
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