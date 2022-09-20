Депутата в Приморье приговорили к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка

Фото: телеграм-канал "Депутат Самсонов"

Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК РФ по Приморскому краю.

Мужчина осужден по части 4 статьи 132 УК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату Законодательного собрания Приморского края", – прокомментировал собеседник агентства.

По данным следствия, во время пляжного отдыха осужденный при общении с 11-летним ребенком своего знакомого демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил сведения о его предназначении.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в Новопавловске. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

По данным следствия, девочка каталась на самокате возле своего дома 4 сентября. К ней подошел незнакомый мужчина и предложил конфеты. Злоумышленник завел ребенка в кусты, где воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил насильственные действия сексуального характера.