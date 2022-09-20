Депутата в Приморье приговорили к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка

09:07
Фото: телеграм-канал "Депутат Самсонов"
Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК РФ по Приморскому краю.
Мужчина осужден по части 4 статьи 132 УК РФ.
"Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату Законодательного собрания Приморского края", – прокомментировал собеседник агентства.
По данным следствия, во время пляжного отдыха осужденный при общении с 11-летним ребенком своего знакомого демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил сведения о его предназначении.
Ранее сообщалось, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в Новопавловске. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера").
По данным следствия, девочка каталась на самокате возле своего дома 4 сентября. К ней подошел незнакомый мужчина и предложил конфеты. Злоумышленник завел ребенка в кусты, где воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил насильственные действия сексуального характера.
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