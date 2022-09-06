Мужчина растлил четырехлетнюю девочку на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в городе Новопавловске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, девочка каталась на самокате возле своего дома 4 сентября. К ней подошел незнакомый мужчина и предложил конфеты. Злоумышленник завел ребенка в кусты, где воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил насильственные действия сексуального характера.

После произошедшего мужчина скрылся с места происшествия, но попал на камеру видеонаблюдения. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

"Благодаря грамотно организованному взаимодействию следователей СК и оперативных сотрудников МВД подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Курильске женщина похитила девочку с улицы. Семилетнего ребенка она увела с детской площадки, чтобы передать любовнику. Мужчина надругался над девочкой и выбросил ее из окна второго этажа.

