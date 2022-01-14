В Омске арестовали подозреваемого в изнасиловании школьницы

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Советский суд Омска заключил под стражу мужчину, задержанного по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

"Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

Подозреваемого в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы омича задержали 13 января. По данным следствия, он надругался над девочкой, пока ее мать работала в ночную смену.

В момент прибытия оперативников мужчина залез на дерево, откуда его пришлось снимать сотрудникам МЧС. Во время задержания злоумышленник находился в неадекватном состоянии.