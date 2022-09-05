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Жителя Читы арестовали за сексуальное насилие над 10-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, происшествие случилось около 20:00 2 сентября на одной из центральных улиц города. Школьница смогла вырваться и убежать. Позже ее родители обратились в правоохранительные органы.

"По сообщению о совершении особо тяжкого преступления против малолетней следователи СК совместно с сотрудниками полиции незамедлительно выехали на место происшествия, где были проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению следов совершенного преступления и обнаружению лица, его совершившего. На следующий день сотрудники полиции по ориентировке задержали обвиняемого. В ходе проведенного следователями опознания девочка указала на обвиняемого", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Омске правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки. По версии следствия, 28 августа 46-летний мужчина обманом завлек несовершеннолетнюю на безлюдный пустырь вдали от домов, где применил к ней насилие и совершил в отношении нее преступление сексуального характера.

