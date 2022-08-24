Москвича обвинили в регулярном насилии над несовершеннолетней падчерицей

18:24
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Столичный СК расследует уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в неоднократном сексуальном насилии над 13-летней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ", – говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, все три эпизода произошли в квартире в Хорошевском районе Москвы. Известно также, что фигурант дела ранее был судим за преступление средней тяжести. Следствие обратилось в Хорошевский суд с ходатайством об аресте мужчины.
Ранее в Гатчине многодетный отец, которого обвиняют в сексуальном насилии над малолетней дочерью в течение нескольких лет, сбежал из здания суда. Мужчина попросился в туалет, а затем пропал, хотя его охраняли двое санитаров.
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